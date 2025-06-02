لندن: الحكم الذاتي هو الحل لنزاع الصحراء المغربية

أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أمس، بتطور موقف المملكة المتحدة من الصحراء المغربية، ووصفه بأنه «مهم وتاريخي». وقال إن العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة تشهد نقطة تحول، وذلك عقب موقف المملكة المتحدة الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من الرباط: «ندخل مع المملكة المغربية مرحلة جديدة للشراكة». ونقل عنه موقع «سكاي نيوز عربية» القول، إن «خطة الحكم الذاتي في الصحراء هي الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق والأكثر براغماتية»، مشيراً إلى أن «الشركات البريطانية ستضخ أموالاً مهمة للمساهمة في مشاريع المونديال».

وجاء في بيان مشترك وقّعه، أمس، في العاصمة المغربية الرباط وزير الخارجية البريطاني ونظيره المغربي، أن «المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه (المغرب) عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشياً مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع».

وأكد أن «المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس»، مضيفاً، إن لندن «تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي «سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».

وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن «هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء»، لا سيما في إطار «التزام الهيئة بضخ 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد».