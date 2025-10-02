الحكومة المغربية تعلن تجاوبها مع المطالب الشبابية واستعدادها للحوار

أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، اليوم "الخميس"، أن الحكومة "تعلن تجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية، واستعدادها للحوار والنقاش".

وقال أخنوش في اجتماع المجلس الحكومي: "نؤكد أن الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاء ات العامة".

واصاف أن "المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وتسريع وتيرة تفعيل سياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة".

وأشار الى أن "التطورات المؤسفة خلال اليومين الماضيين عرفت تصعيدا خطيراً مس بالأمن والنظام العامين، وأدت إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، مع تسجيل 3 وفيات، للأسف".