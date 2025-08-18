المغرب يسجل حرارة قياسية في العيون قاربت 50 درجة

سجل المغرب مستوى قياسيا في الحرارة بمدينة العيون الواقعة في الصحراء الغربية، بلغ 49,2 درجة مئوية في ظل موجة حر مستمرة منذ أسبوعين في أرجاء البلاد، وفق ما أعلنت الاثنين المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وقالت المديرية في بيان "حطمت محطة العيون للأرصاد الجوية رقما قياسيا مطلقا في الحرارة القصوى يوم 9أغسطس ب49,2 درجة، مقابل رقم قياسي سابق بـ47 درجة سجل في أغسطس 2016".

وأوضحت أن درجات الحرارة المسجلة الأحد في عدة مدن تظهر ارتفاعا عاما يراوح بين +3 وحتى +13 درجة بالمقارنة مع المتوسط المعتاد خلال الفترة نفسها من شهر أغسطس. وفاقت الحرارة الأربعين درجة في 19 مدينة الأحد.

ترتبط هذه الموجة "بظاهرة الشركي (الشرقي)"، التي "حفزت صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من قلب الصحراء"، بحسب ما أضافت المديرية.

لم تسلم المناطق الساحلية الأقل حرا عادة، من هذه الموجة حيث سجلت حرارة تفوق المستوى المعتاد بخمس إلى ثماني درجات في مدن الدار البيضاء وآسفي والصويرة الواقعة على المحيط الأطلسي في غرب البلاد.

وهو ما فسره المصدر نفسه "بضعف تأثير الرياح البحرية ووصول الرياح القارية الساخنة حتى السواحل".

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية استمرار موجة حر مع رياح "الشركي" في عدة مناطق حتى الأربعاء، مع حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية.

وكان العام الماضي الأكثر حرا على الإطلاق في المغرب، في سياق الاحترار المناخي على مستوى العالم، بمقدار 1,49+ درجة مئوية من المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020.

وعلى الصعيد العالمي، يزيد تغيّر المناخ طول وشدة وتواتر الظواهر الجوية القصوى، مثل موجات الحر والفيضانات.

