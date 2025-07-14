تعليق جزئي للتجارة الحدودية المغربية الإسبانية

بعد الجدل الذي أثير في إسبانيا حول ما وصف بإقدام المغرب على غلق المعابر الجمركية مع إسبانيا على مستوى مدينتي "سبتة" و"مليلية" قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس : أن “الجمارك بين إسبانيا والمغرب ليست مغلقة بشكل نهائي" وفقا لموقع موقع هسبريس الاخباري

وشدّد ألباريس، في تصريحات أدلى بها من مدينة “سانتاندير” لوسائل إعلام إسبانية، على أن التقليص أو التعليق المؤقت لتدفق البضائع على مستوى المعابر الحدودية البرية تمّ الاتفاق عليه مع الجانب المغربي لإعطاء الأولوية لعبور المسافرين تزامناً مع عملية عبور المضيق النسخة الــ25 من (عملية مرحبا)،التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إيذانا بموسم جديد من الاستقبال والمواكبة الموجهة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في واحدة من أضخم العمليات الإنسانية والاجتماعية العابرة للحدود.

واستمرارا لتقليد سنوي يعكس عمق العلاقة بين الوطن وأبنائه المقيمين خارجه.

واكد ألباريس أن الجانبين اتفقا على إبقاء التواصل مستمرا بين سلطات الجمارك في كلا البلدين من أجل التنسيق لتحقيق انسيابية في عبور البضائع وكذلك الأشخاص، كما ان السلطات الإسبانية على تواصل دائم مع نظيرتها المغربية، سواء على مستوى وزارة الشؤون الخارجية أو الداخلية، مبرزا أن “إغلاق الجمارك بشكل نهائي أمر غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن أن يتم تحت أي ظرف من الظروف”.

وانتقد ألباريس الأصوات التي تروّج لوجود نية لإغلاق المعابر الجمركية بين البلدين بشكل دائم، معتبرا أن هذه الأصوات تقدم قراءات خاطئة حول العلاقات بين الرباط ومدريد.