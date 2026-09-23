المغرب.. الناخبون يصوتون لاختيار ممثليهم في البرلمان

بدأ الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في انتخابات تشريعية ستحدد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان والخريطة السياسية التي ستتشكل على أساسها الحكومة المقبلة. ويتنافس المرشحون على 395 مقعداً، فيما يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية نحو 15.8 مليون ناخب.

وتُغلق مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، فيما يحدد الجدول الرسمي للعملية الانتخابية غداً موعداً لبدء إعلان النتائج الأولية.

وخاضت الأحزاب حملتها الانتخابية على ملفات في مقدمتها التشغيل والقدرة الشرائية والسكن وتحسين خدمات الصحة والتعليم، فيما تترقب الأوساط السياسية نسبة المشاركة، خصوصاً بين الناخبين الشباب.

وبموجب دستور 2011، يعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائج الاقتراع، على أن يبدأ رئيس الحكومة المكلف بعد ذلك مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي.