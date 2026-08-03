72 قتيلاً حصيلة جديدة لأزمة العبور إلى «سبتة».. والبحث مستمر عن الجثث

ارتفعت أعداد ضحايا التدفق القياسي للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني من 67 شخصاً إلى 72، وفق حصيلة جديدة، أعلنتها سلطات المدينة، أمس.

وقال المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، للصحافيين رداً على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: «آخر رقم لدينا هو 72 شخصاً».

وقامت الشرطة والقوات الإسبانية، أمس، بدوريات في شوارع سبتة مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، ولم تكن هناك سوى مجموعات صغيرة من المهاجرين يتجولون في المدينة، بعدما عاد معظم من عبروا الحاجز الحدودي طواعية إلى المغرب في غضون 48 ساعة.

ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية قاصرين مهاجرين يتجولون في منطقة صناعية مهجورة في سبتة، بينما شوهد آخرون نائمين على الأرصفة في الخارج. وخارج مشروع سكني قرب ميناء سبتة احتجز جنود إسبان مجموعة من 9 مهاجرين بدوا متعبين بينما كانوا يجلسون على الرصيف تحت حراستهم.

وتواصل السلطات البحث في البحر قبالة سبتة عن جثث أشخاص ربما يكونون قد غرقوا خلال اندفاع عشرات آلاف المهاجرين إلى الجيب الإسباني. وذكرت شبكة «ار تي في إي» أن قوات الحرس المدني تقوم بتمشيط المياه قبالة الساحل. ونقلت صحيفة ال بايس الإسبانية، عن رجل شرطة لم تذكر اسمه القول:

«هناك الكثير من الموتى في البحر». ومن المنتظر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً بعد غدٍ الثلاثاء، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن.

وكتب مارتن على منصة «إكس»: «بصفتنا أصحاب الرئاسة، ستدعو أيرلندا إلى عقد اجتماع الثلاثاء لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، برئاسة جيم أوكالاهان، لمناقشة التطورات في سبتة».