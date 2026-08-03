72 قتيلاً حصيلة جديدة لأزمة العبور إلى «سبتة».. والبحث مستمر عن الجثث

وقال المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، للصحافيين رداً على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: «آخر رقم لدينا هو 72 شخصاً».
وقامت الشرطة والقوات الإسبانية، أمس، بدوريات في شوارع سبتة مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، ولم تكن هناك سوى مجموعات صغيرة من المهاجرين يتجولون في المدينة، بعدما عاد معظم من عبروا الحاجز الحدودي طواعية إلى المغرب في غضون 48 ساعة.
«هناك الكثير من الموتى في البحر». ومن المنتظر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً بعد غدٍ الثلاثاء، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن.
وكتب مارتن على منصة «إكس»: «بصفتنا أصحاب الرئاسة، ستدعو أيرلندا إلى عقد اجتماع الثلاثاء لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، برئاسة جيم أوكالاهان، لمناقشة التطورات في سبتة».