ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في المغرب

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية "الأحد" أن الحرارة المسجلة خلال الأيام الأخيرة في عدة مدن، تجاوزت في بعض الأحيان المعدلات الموسمية بواقع 20 درجة مئوية، خصوصا على المحيط الأطلسي، وسط موجة حر شديد.

وقالت مديرية الأرصاد الجوية إن المملكة شهدت يومي الجمعة والسبت موجة حر من نوع "الشرقي"، تميزت بشدتها وانتشارها الجغرافي، مشيرة إلى أن العديد من المناطق شهدت درجات حرارة مرتفعة تفوق المعدلات الموسمية.

الرياح الشرقية هي رياح حارة وجافة وقوية جدا تهب من الشرق أو الجنوب الشرقي عبر المغرب، وخصوصا من الصحراء الكبرى.

وحسب المؤسسة المغربية، فقد تم رصد الارتفاع الأكبر في السهول الأطلسية والهضاب الداخلية. وفي مدينة الدار البيضاء الساحلية الكبرى (غرب)، ارتفعت الحرارة إلى 39,5 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 38,6 درجة والمسجل في يونيو 2011.

وفي مدينة العرائش المطلة أيضا على ساحل المحيط الأطلسي والواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال الدار البيضاء، بلغت الحرارة 43,8 درجة السبت، متجاوزة الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 42,9 درجة والمسجل في يونيو 2017.

وفي مدينة ابن جرير (وسط) تم تسجيل ارتفاع جديد في الحرارة لتبلغ 46,4 درجة السبت، مقارنة بـ45,3 درجة عام 2023.

إجمالا، تجاوزت الحرارة سقف أربعين درجة في أكثر من 17 منطقة، تقع خصوصا على طول ساحل المحيط الأطلسي، حسبما أوضحت مديرية الأرصاد الجوية.

وأشارت المؤسسة إلى أن مدنا ساحلية مثل الصويرة سجلت درجات حرارة أعلى من متوسطاتها المعتادة بواقع +10 إلى +20 درجة لشهريونيو.

كما شهدت مدن داخلية مثل مراكش وفاس ومكناس وبني ملال ارتفاعات في المعدلات الموسمية تراوح بين +8 و+15 درجة، وحتى طنجة في أقصى الشمال سجلت 8 درجات فوق المتوسط الموسمي.

وتشير توقعات الأحوال الجوية للأيام القليلة المقبلة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الداخلية من البلاد بسبب المنخفض الجوي الصحراوي.

تسجل درجات الحرارة المرتفعة وسط موجة حر أوسع نطاقا تطاول أيضا جنوب أوروبا، وخصوصا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.



