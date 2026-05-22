15 قتيلاً حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني الخميس في مدينة فاس بشمال المغرب إلى 15 قتيلا، بينما لا يزال خمسة جرحى في المستشفى، وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة وكالة فرانس برس الجمعة.

وبعدما أعلنت النيابة العامة مساء الخميس أن الحصيلة وصلت الى تسعة قتلى، أوضح المصدر الجمعة أن "خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، عثر عليهم أمواتا، فيما توفيت ضحية سادسة بين الجرحى".

وأشار إلى وجود طفلتين بين القتلى.

وقع الحادث صباح الخميس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وهو الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة في المدينة التي تعد من بين الأكبر في المملكة. وقتل 22 شخصا أواخر العام الماضي إثر انهيار مبنيين متجاورين في فاس، في أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.

وأشارت الوكالة المغربية إلى أن السلطات المختصة قامت بإجلاء قاطني البيوت المجاورة للمبنى المنهار "تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم"، بينما كانت فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث "عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض".

مساء الخميس أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس عن فتح "بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه".

وفي أبريل قالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة أكدت "تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية"، وأعلنت التحقيق مع 21 شخصا.

وتشير وسائل إعلام محلية في الغالب، إثر حوادث مماثلة، إلى شبهات فساد وراء تشييد طوابق إضافية دون احترام المعايير القانونية.

وفي فاس نفسها، قضى تسعة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مايو 2025.

الخميس نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية، من أن "تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسا مباشرا بمقتضيات الحق في السكن اللائق"، مشددا على "ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء... وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة".



