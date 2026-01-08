الجيش اللبناني يعلن إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله"

أعلن الجيش اللبناني الخميس تحقيقه "أهداف المرحلة الأولى" من خطة من خمس مراحل وضعها لنزع سلاح "حزب الله" من منطقة جنوب الليطاني الممتدة لمسافة ثلاثين كيلومترا عن الحدود مع اسرائيل.

وقال في بيان "يؤكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض"، موضحا أن هذه المرحلة شملت "بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".

وتشكك إسرائيل التي تواصل شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان، في فاعلية خطوات الجيش وتتهم "حزب الله" بترميم قدراته العسكرية.

وقال مصدر أمني لبناني لرويترز إن البيان يشير إلى أنه ​لن تتمكن أي ​جماعة من شن هجمات انطلاقا من جنوب لبنان.

وتعرض لبنان لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح "حزب الله".

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية في 2024، منهية أكثر من عام من القتال بين إسرائيل و"حزب الله".