غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه

شنّ الجيش الإسرائيلي، أمس، ضربات على جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك بعد تحذير إسرائيلي بوجوب إخلاء أربع قرى، تمهيداً لضرب أهداف تابعة لـ«حزب الله» وحركة «حماس» الفلسطينية.

والتحذير هو الأول من نوعه الذي يصدره الجيش الإسرائيلي هذا العام.وأفاد مصور «فرانس برس» في «كفر حتى»، بنزوح عشرات العائلات من القرية بعد توجيه الإنذار، وسط تحليق للمسيّرات في أجواء المنطقة. وقال إن سيارات إسعاف وإطفاء كانت في حالة تأهب.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن غارات استهدفت عين التينة وبلدة المنارة في البقاع الغربي، وأنان. وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيانين منفصلين على منصة إكس إنه سيستهدف موقعين للحزب في قريتي كفر حتى (جنوب) وعين التينة (شرق)، ومواقع لحركة حماس في قريتي أنان (جنوب) والمنارة (شرق).

وطالب سكان القرى الأربع بـ«إخلاء (المواقع المذكورة) فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر». وأفادت الوكالة اللبنانية بأن المنزل المستهدف في بلدة المنارة في البقاع الغربي يعود لشرحبيل السيد الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي العام الفائت.

ومن المقرر أن تجتمع، الأربعاء، لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة الخميس للاطلاع من قائد الجيش رودولف هيكل على التقدم الذي حققه الجيش في تطبيق خطة نزع السلاح.