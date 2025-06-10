جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية وتمشيط بالنار

نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية أمس، غارة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، في حين شهدت مناطق جنوبية تمشيطاً بالرشاشات الثقيلة وعمليات تجريف، في وقت أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المخولة باتخاذ أي قرار يتعلق بوجود «اليونيفيل» في الجنوب.

وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن مسيرة إسرائيلية شنت، عصر أمس، غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة على طريق وادي النميرية - زفتا قرب مسجد قيد الإنشاء، واشتعلت النيران بالسيارة المستهدفة التي دفعتها قوة الانفجار إلى جانب الطريق.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة في منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان، كما ألقت مسيرة إسرائيلية أخرى قنبلة في بلدة راميا في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من تلة حمامص - إحدى النقاط الخمس الجنوبية المحتلة - مستهدفة سيارة «بيك أب» على طريق عين عرب - الوزاني باتجاه سهل مرجعيون في جنوب لبنان. وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن السائق نجا من الهجوم.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تجريف في الجنوب. وأعلنت الوكالة الوطنية أن «القوات الإسرائيلية نفذت عملية تجريف قرب المركز المستحدث عند مفرق العباد تحديداً بين بلدتي مركبا وحولا».

في غضون ذلك، قال الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أندريا تيننتي، إن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المخولة باتخاذ أي قرار يتعلق بوجود «اليونيفيل» في جنوب لبنان. وقال تيننتي في حديث تلفزيوني إن «أي نقاش حول مستقبل» اليونيفيل «منوط بمجلس الأمن الدولي»، مؤكّداً أنه «ليس هناك أي نقاش بشأن مستقبل اليونيفيل حالياً».

وأوضح أن «اليونيفيل تواصل عملها في جنوب لبنان، وتتعاون بشكل كامل مع الجيش اللبناني». وأضاف «ينبغي على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلها في الجنوب اللبناني».