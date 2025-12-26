جوزيف عون: شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن عون قوله، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي:

«أعايد جميع اللبنانيين وإن شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة.. دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف.. هناك جرح ينزف في الجنوب.. وإن شاء الله بولادة لبنان الجديد ننتهي من الحروب ونعيش السلام».

وأضاف عون: «أنا و(رئيس مجلس النواب نبيه) بري و(رئيس الحكومة تمام) سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته.. الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب.. وأقول لكم إن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية».

ميدانياً، قتل شخصان بغارة إسرائيلية على بلدة في شمال شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة حوش السيد علي قضاء الهرمل أدت إلى مقتل لبنانيين اثنين.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جناتا قضاء صور، لافتة الغارة تسببت بإصابة شخص صودف مروره في المكان، وتم نقله إلى المستشفى.

في المقابل، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، وفاة عنصر من الأمن العام اللبناني متأثراً بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي جراء غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة صغيرة في بلدة سبلين التي تقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من بيروت.

ورغم وقف إطلاق النار المُبرم بين لبنان وإسرائيل منذ نوفمبر 2024، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، متهمة إياه بإعادة التسلح. ومنذ سريان الاتفاق، قتل أكثر من 340 شخصاً بغارات إسرائيلية في لبنان استناداً إلى بيانات وزارة الصحة.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة..

غير أن إسرائيل تبقي على 5 مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، وتضغط مع الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وأقرت السلطات اللبنانية بالفعل خطة لنزع سلاح حزب الله بدأ الجيش تنفيذها، غير أن الحزب اللبناني يؤكد أن الاتفاق يلحظ فقط منطقة جنوب الليطاني الحدودية.