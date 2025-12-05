إسرائيل تكثف ضرباتها على «حزب الله»

كثفت إسرائيل هجماتها على مواقع لـ«حزب الله» في لبنان، حيث نفذت، أمس، غارات على جنوب لبنان، قالت إنها طالت «بنى عسكرية» تابعة للحزب، في تصعيد جاء غداة أول اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين ضمن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

وطالت الغارات 4 بلدات هي محرونة وجباع والمجادل وبرعشيت، وأكدت إسرائيل أنها تستهدف محاولات «حزب الله» إعادة بناء قدراته العسكرية، وتوعدت بمزيد من التصعيد في حال عدم نجاح الحكومة اللبنانية في نزع سلاح الحزب.

إلى ذلك تترقب إسرائيل استعادة جثمان آخر رهينة محتجز في غزة، يعود لشرطي إسرائيلي قتل في معارك 7 أكتوبر 2023.