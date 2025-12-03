نتانياهو يصدر توجيهات بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه أصدر توجيهات بإرسال مندوب إسرائيلي "للقاء مسؤولين في لبنان"، بعيد إعلان بيروت تعيين مدني رئيسا لوفدها المشارك في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان للمكتب "وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مدير مجلس الأمن القومي بالإنابة لإرسال ممثل عنه لاجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان".

ووضع ذلك في إطار "محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان" اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية.

وأتى البيان الإسرائيلي بعد إعلان رئاسة الجمهورية في لبنان تعيين مدني رئيسا لوفده في اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ عام بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وجاء في البيان "قرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة".

وأوضحت الرئاسة أن الخطوة أتت "تجاوبا مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية" التي تترأس اللجنة الخماسية، مشيرة الى أن كرم سيحضر اجتماعا للجنة مقررا في وقت لاحق الأربعاء في مقر قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك عقب زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى إسرائيل التي كثّفت في الآونة الأخيرة ضرباتها على لبنان على رغم وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024.