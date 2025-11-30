بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين للتحلي بشجاعة البقاء في بلدهم

دعا البابا لاوون الرابع عشر اللبنانيين الى التحلي بـ"شجاعة" البقاء في بلدهم، الغارق في أزماته الاقتصادية والسياسية التي ضاعفت هجرة الشباب، مشددا على أهمية "المصالحة" من اجل مستقبل مشترك.

ووصل بابا الفاتيكان (70 عاما) الاحد الى بيروت قادما من اسطنبول، في زيارة تستمر 48 ساعة، حاملا رسالة سلام الى لبنان الذي طالما اعتُبر نموذجا للتنوع الديني في الشرق الأوسط.

وفي خطاب ألقاه في القصر الرئاسي، بحضور المسؤولين اللبنانيين ودبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني، شدد الحبر الأعظم على أهمية "السلام" الداخلي بين اللبنانيين، وهي كلمة كررها 27 مرة في خطابه، من دون التطرق الى الأوضاع الاقليمية والدولية أو الحرب الأخيرة بين حزب االله واسرائيل، التي تواصل شن ضربات دامية على لبنان.

وقال البابا "هناك لحظات يكون فيها الهروب أسهل، أو ببساطة، يكون الذهاب الى مكان آخر افضل. يتطلب البقاء أو العودة إلى الوطن شجاعة وبصيرة".

وتابع "نعلم أن عدم الاستقرار والعنف والفقر ومخاطر كثيرة أخرى هنا، كما في أماكن أخرى من العالم، تسبب نزيفا في الشباب والعائلات الذين يبحثون عن مستقبل في مكان آخر، مع شعور عميق بالألم لمغادرة الوطن".

وشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة، تبعها انفجار مدمر في مرفأ بيروت صيف 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا واصابة الآلاف بجروح.

ودفعت تلك الأزمات عددا كبيرا من اللبنانيين الى الهجرة. وبغياب اي احصاءات رسمية في لبنان، يقدر مركز الدولية للمعلومات، وهو مركز ابحاث واحصاءات في بيروت، عدد الذين غادروا البلاد بين عامي 2012 و2024 بأكثر من 800 الف شخص، سبعون في المئة منهم من الشباب.

ودعا البابا اللبنانيين الى اتباع "طريق المصالحة الشاق"، موضحا ان ثمّة "جراح شخصية وجماعية تتطلب سنوات طويلة وأحيانا اجيالا كاملة لكي تلتئم".

وأضاف "إن لم تُعالج، وإن لم نعمل على شفاء الذاكرة، وعلى التقارب بين من تعرضوا للإساءة والظلم، فمن الصعب السير نحو السلام".

وأشاد البابا باللبنانيين. وقال "أنتم شعب لا يستسلم، بل يقف أمام الصعاب ويعرف دائما أن يولد من جديد بشجاعة".

وأضاف "عانيتم الكثير من تداعيات اقتصاد قاتل، ومن عدم الاستقرار العالمي.. ومن التشدد وتصادم الهويات ومن النزاعات، لكنكم أردتم وعرفتم دائما ان تبدأوا من جديد".

ونوّه كذلك "بمجتمع مدني نابض بالحياة"، مخاطبا المسؤولين بالقول "أشجعكم على ألا تنفصلوا ابدا عن شعبكم، وأن تضعوا انفسكم في خدمة شعبكم الغني بتنوعه".

من جهته، خاطب الرئيس اللبناني جوزاف عون في كلمة ترحيبية البابا قائلا "أبلغوا العالم عنا، بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم".

واعتبر أنه من "واجب الإنسانية الحية الحفاظ على لبنان، لأنه إذا سقط هذا النموذج في الحياة الحرة المتساوية بين أبناء ديانات مختلفة، فما من مكان آخر على الأرض، يصلح لها".