«هدنة لبنان» بين أخذ ورد وهوكشتاين في «تل أبيب»

شهد ملف وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان تطورات لافتة، حيث أعلن المبعوث الأمريكي إلى لبنان، عاموس هوكشتاين، عن إحراز المزيد من التقدم، فيما شددت تل أبيب على أن أي اتفاق يجب أن يضمن حرية التحرك ضد حزب الله، بينما أكد الحزب أنه أبدى ملاحظات على الخطة الأمريكية وأن التوصل إلى الاتفاق يعتمد على مدى جدية إسرائيل.

وقال هوكشتاين في بيروت، إنه سيتوجه إلى إسرائيل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد هوكشتاين بعد اجتماعه الثاني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الاجتماع الثاني استند إلى الاجتماع الأول وأحرز مزيداً من التقدم، مضيفاً: لذا، سأسافر من هنا في غضون ساعتين إلى إسرائيل في مسعى لإنهاء القتال إذا استطعنا.. سنعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة وسنناقش الأمر معهم وسيكونون على دراية كاملة بما نفعله.. سوف نمضي خطوة تلو الأخرى ونعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان يجب أن يضمن لإسرائيل حرية التحرك ضد حزب الله. وقال جدعون ساعر في إحاطة إعلامية للسفراء والبعثات الدبلوماسية الأجنبية قبيل وصول هوكشتاين إلى إسرائيل: في أي اتفاق نتوصل إليه، نحتاج إلى الاحتفاظ بحرية التحرك في الوقت المناسب، قبل أن تتفاقم المشكلات في حال حدوث انتهاكات.. لسوء الحظ، لبنان دولة فاشلة.. لكننا لا نستطيع أن ندفع الثمن في أمننا، في أمن مواطنينا، بسبب افتقارهم إلى السيادة أو التنازل عن السيادة.

وأضاف ساعر: مع زيارة هوكشتاين للمنطقة يمكننا أن نستنتج أن الأمريكيين يعتقدون أن مثل هذا الترتيب ممكن.. والأمر الأكثر أهمية هو أننا نود التوصل إلى اتفاق يصمد أمام اختبار الزمن.

ملاحظات

بدوره، قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن الحزب قدم ملاحظاته الخاصة على مسودة الهدنة وتم مشاركتها مع هوكشتاين، مشيراً إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق النار يعتمد الآن على إسرائيل ومدى جدية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وأضاف إن حزب الله مستعد لمواصلة القتال لفترة طويلة. ولفت قاسم، إلى أنه لا يجوز السماح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان ودخول أراضيه والقتل كما تشاء، وأن الحزب لن يقبل باتفاق وقف إطلاق نار لا يحفظ سيادة لبنان.

استهداف

ميدانياً، أعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل عسكري جراء ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان. وأفاد الجيش في بيان، عن مقتل أحد العسكريين متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة استهداف إسرائيل آلية للجيش على طريق برج الملوك - القليعة في الجنوب.