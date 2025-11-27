إسرائيل تتوعد بالقوة حال عدم نزع سلاح «حزب الله»

وأضاف: لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى طوعاً عن سلاحه، وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مفر من استخدام القوة مرة أخرى في لبنان.
وأشار كاتس إلى أن الإدارة الأمريكية حددت نهاية العام موعداً لنزع سلاح الحزب، قائلاً إنه لا يرى أي مؤشرات عملية إلى إمكانية تحقيق ذلك على الأرض. وحذر كاتس، من أن لبنان لن ينعم بالهدوء في حال عدم ضمان أمن إسرائيل. وقال كاتس في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي:
لن نسمح بأي تهديد ضد سكان الشمال، وسيستمر فرض إجراءات صارمة بل وستتصاعد.. كما كنا مستعدين قبل عدة أيام لعملية التصفية، لن يكون هناك هدوء في بيروت، ولا نظام واستقرار في لبنان، حتى يتم ضمان أمن دولة إسرائيل.
وأتاحت مراقبة وكالة الصحافة الفرنسية، لصور الأقمار الاصطناعية من مركز بلانيت لابز بي بي سي، تحديد المواقع الدقيقة لهذه القواعد العملياتية الأمامية.
وتقع هذه المواقع على تلال تمتد من الغرب إلى الشرق على طول الخط الأزرق الذي يمثل الحدود بين البلدين، ما يتيح للجيش الإسرائيلي السيطرة على سلسلة من القرى الحدودية اللبنانية المقابلة للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود.
وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية أن جميع المباني القريبة من موقع هاتزيفوني العسكري، بين حولا ومركبا، قد دمرت. كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية، توسيع الطرق المؤدية إلى هذه المواقع بشكل كبير لتسهيل حركة مرور المركبات.
نخشى من أي احتمالات تصعيد ونخشى على أمن واستقرار لبنان، ولذلك لن نتوقف عن بذل أي جهد للعمل على تجنيب لبنان أي ويلات وأي مخاطر للتصعيد.. نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي مخاطر أو أي ميول عدوانية ضد أمنه وسلامته.
إشادة
وأكد بري خلال لقاء مع عبدالعاطي، حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق مع القاهرة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وشدد عبدالعاطي على ضرورة وقف الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياته على كامل أراضي الدولة، موضحاً أن مصر تتابع عن كثب التطورات في جنوب لبنان وتعمل من خلال اتصالاتها الإقليمية والدولية على دعم جهود التهدئة ومنع أي تصعيد قد يهدد أمن واستقرار البلاد.