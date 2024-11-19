يونيسيف تحذر : تصاعد العنف ضد الأطفال فى لبنان بمثابة تطبيع صامت للرعب

حذر جيمس الدر المتحدث باسم منظمة يونيسيف من تصاعد العنف ضد الأطفال فى لبنان .

وقال الدر" إن الأمر بالنسبة لأطفال لبنان أصبح بمثابة تطبيع صامت للرعب" .

وأضاف الدر فى مؤتمر صحفى اليوم بجنيف أنه وعلى الرغم من مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين الا ان هناك نمطا مقلقا قد ظهر حيث يتم التعامل مع وفاتهم بجمود من قبل أولئك القادرين على وقف هذا العنف .

وأعرب عن أسفه العميق للوضع حيث يتوالى قتل الأطفال حتى اليوم مشيرا إلى أنه فى يومى 10 و11 نوفمبر الجارى قتل سبعة أطفال مع عائلتهم ثم قتل طفلان آخران مع والدتهما ثم 13 طفلا وفى اليوم التالي مباشرة قتل 13 طفلا .

وقال الدر إن هناك مئات الآلاف من الأطفال فى لبنان أصبحوا بلا مأوى وعلى الرغم من الجهود المبذولة في أوائل نوفمبر لفتح بعض المدارس إلا أنه نظًرا للهجمات الواسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع فقد أغلقت جميعها .