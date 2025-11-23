إسرائيل تعلن مقتل رئيس أركان "حزب الله" في غارة على بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل "رئيس أركان" حزب الله هيثم علي الطباطبائي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هي الأولى منذ أشهر، وتأتي في خضم تكثيف إسرائيل ضرباتها لتجريد الحزب من سلاحه بعد نحو عام على وقف هش لإطلاق النار بين الطرفين.

وقال الجيش في بيان أنه "في 23 نوفمبر 2025، وبتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، قام سلاح الجو بتنفيذ ضربة في منطقة بيروت أسفرت عن اغتيال هيثم علي الطباطبائي، رئيس أركان حزب الله".

وكان الحزب أكد تعرّض قيادي عسكري كبير للاستهداف في الضربة التي طالت مبنى في منطقة حارة حريك بمعقله الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. وأتت الغارة بعيد تجديد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التوعد بأن إسرائيل ستواصل العمل على منع الحزب من ترميم قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر باهظة.

ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي الى التدخل لوقف هجمات إسرائيل المتواصلة منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، وذلك عقب الضربة التي تأتي قبل أيام من زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان اعتبارا من 30 نوفمبر الجاري.