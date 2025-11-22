عون: لبنان ملتزم بتنفيذ قرار حصرية السلاح

أكد الرئيس اللبناني، جوزف عون، أن لبنان ملتزم بتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح، ودعا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان. وأضاف عون، خلال لقائه الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كاجسا أولنجرين: «لبنان ملتزم بتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح.

وهذا يعني كل المجموعات المسلحة اللبنانية والفلسطينية، ليكون سلاح الدولة اللبنانية وحدها على الأراضي اللبنانية كافة». وشدد عون على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي، ولاسيما الاتحاد الأوروبي، الضغط على إسرائيل لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان والالتزام باتفاق إنهاء الأعمال العدائية.

وأبلغ عون الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ولا سيما بعد انسحاب القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) خلال عام 2027.

وأبان عون أن الحضور الأوروبي في الجنوب سيكون عاملاً إيجابياً خلال استكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، إضافة إلى رمزية مثل هذا الوجود الذي يساعد أيضاً على متابعة كل الترتيبات الخاصة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها.

إلى ذلك، شدد عون، على أن الجيش ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة. وأوضح عون خلال زيارته قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة «بنوا بركات» للجيش اللبناني في صور في جنوب لبنان، أن الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين ثابت في مواقفه والتزامه بالدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال.

بدوره، أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن تنفيذ خطة الجيش لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها يستلزم أعلى درجات الحكمة والتأني، وهي تسير وفق البرنامج المحدد لها. وقال هيكل مخاطباً العسكريين، أمس:

«لقد بذل الجيش جهوداً جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، رغم الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية.

والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية..

القيادة مدركة تماماً للأوضاع الاستثنائية المحيطة بتنفيذ خطة الجيش، التي تسير وفق البرنامج المحدد لها. وهذه الظروف تستلزم أعلى درجات الحكمة والتأني، والحزم والاحتراف، بما يخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، بعيداً عن أي حسابات أخرى».

ميدانياً، سقطت 3 قذائف مدفعية إسرائيلية، صباح أمس، على أطراف بلدة يارون في جنوب لبنان. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أنه تم تسجيل سقوط 3 قذائف مدفعية على أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.

وسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء منطقة الهرمل في البقاع شرق لبنان.