لبنان يدعو الأوروبيين للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات

وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة واستكمال الحوار المنتظم بين الجانبين بما يخدم مصالح لبنان ويمكنه من مواجهة تحديات عدة تواجهه. وطالب رجي الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان واستهداف المدنيين، والإفراج عن الأسرى والسماح بعودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم، والتي تشكل جميعها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.
كما جدد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم باعتبارها قضية إنسانية، وأن حق النازحين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم هو حق ثابت من حقوق الإنسان. وأكد رجي أنه يولي -شخصياً- أهمية كبيرة لحقوق الإنسان وضرورة صونها وتعزيزها، مشيراً إلى التقدم اللافت الذي يحرزه لبنان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ الدولية التي ترعاها.
ووسع الجيش الإسرائيلي نطاق أوامر الإخلاء ليشمل بلدات أخرى مع استمرار القصف. وأصدر الجيش الإسرائيلي، إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان، أكد فيه أنه سيهاجم قريتي دير كيفا وشحور، داعياً السكان للإخلاء.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه شن غارات على مواقع تابعة لحزب الله، وذلك بعد أن دعا إلى إخلاء مبانٍ في قريتين هناك. وقال الجيش في بيان، إنه يوجّه ضربات للتعامل مع المحاولات التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.
وقُتل شخص وجُرح 11 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري في جنوب لبنان. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية حرج بلدة يارون في جنوب لبنان بعدد من القذائف.
واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة الطيري بصاروخين لحظة مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.