لبنان يدعو الأوروبيين للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات

جدد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أمس، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان. جاء ذلك خلال استقبال الوزير رجي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كايسا أولونغرين، والوفد المرافق، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. ووفق البيان، جرى البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.

وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة واستكمال الحوار المنتظم بين الجانبين بما يخدم مصالح لبنان ويمكنه من مواجهة تحديات عدة تواجهه. وطالب رجي الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان واستهداف المدنيين، والإفراج عن الأسرى والسماح بعودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم، والتي تشكل جميعها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان.

كما جدد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم باعتبارها قضية إنسانية، وأن حق النازحين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم هو حق ثابت من حقوق الإنسان. وأكد رجي أنه يولي -شخصياً- أهمية كبيرة لحقوق الإنسان وضرورة صونها وتعزيزها، مشيراً إلى التقدم اللافت الذي يحرزه لبنان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ الدولية التي ترعاها.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إن باريس قلقة بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأضاف المتحدث: «نحن قلقون بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. نندد بالهجمات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في الجنوب.. موقفنا هو موقف احترام وقف إطلاق النار».

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، أول من أمس، سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات في جنوب لبنان. واستهدفت الغارات، بلدات دير كيفا وطيرفلسيه وعيناتا.

ووسع الجيش الإسرائيلي نطاق أوامر الإخلاء ليشمل بلدات أخرى مع استمرار القصف. وأصدر الجيش الإسرائيلي، إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان، أكد فيه أنه سيهاجم قريتي دير كيفا ‏وشحور، داعياً السكان للإخلاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه شن غارات على مواقع تابعة لحزب الله، وذلك بعد أن دعا إلى إخلاء مبانٍ في قريتين هناك. وقال الجيش في بيان، إنه يوجّه ضربات للتعامل مع المحاولات التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين من حزب الله في غارتين بجنوب لبنان الثلاثاء. وقال في بيان، إنه هاجم في جنوب لبنان وقضى على عنصرين من حزب الله في منطقتي بنت جبيل وبليدا.

وقُتل شخص وجُرح 11 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري في جنوب لبنان. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية حرج بلدة يارون في جنوب لبنان بعدد من القذائف.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة الطيري بصاروخين لحظة مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.