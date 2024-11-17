قُتل بغارة إسرائيلية.. من هو محمد عفيف مسؤول الإعلام في حزب الله؟

قالت وكالة رويترز إن محمد عفيف مسؤول الإعلام في حزب الله قتل في غارة إسرائيلية على منطقة رأس النبع في الضاحية الجنوبية.

كان عفيف في آخر ظهور له نفى "صحة الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن تحقيق إنجازات في جنوب لبنان، واعتبرها غير دقيقة".

وأكد أن مخزون الأسلحة لدى حزب الله "مستقر" وأن الحزب "لديه القدرة على إدارة الحرب لفترة طويلة".

فمن هو محمد عفيف؟

-يعرف محمد عفيف بـ"الحاج محمد" في حزب الله.

- يعتبر مسؤولاً عن صياغة الموقف السياسي والاستراتيجي لحزب الله.

-عمل لفترة طويلة مستشاراً إعلامياً للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله الذي قُتل في هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.

-تولى محمد عفيف مسؤولية الإعلام والتواصل في حزب الله منذ عام 2014.

-ينتمي إلى جيل المؤسسين للحزب، حيث -انضم إليه في عام 1983، ليصبح جزءًا أساسيًا من بنية الحزب الإعلامية والتنظيمية.

-كان يشرف على إدارة وسائل الإعلام المختلفة التابعة للحزب .

-عُرف عنه علاقاته القوية مع الأمينين العامين السابقين لحزب الله، عباس الموسوي وحسن نصر الله.

-كان يخرج في مؤتمرات صحفية يومية منذ دخول حزب الله الحرب مع إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي.