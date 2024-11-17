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الشرق الأوسط

أنباء عن مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله

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رويترز

قال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز إن غارة إسرائيلية على مبنى في منطقة مكتظة بالسكان في بيروت اليوم الأحد أسفرت عن مقتل محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في جماعة حزب الله، لكن الجماعة لم تؤكد هذا النبأ حتى الآن.

كما أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق حتى الآن.

وأصابت الغارة حي رأس النبع الذي لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت هربا من القصف الإسرائيلي. ولم ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه على منصة إكس أي أمر بإخلاء المنطقة قبل شن الغارة.

وقال المصدران الأمنيان إن الضربة الجوية أصابت مبنى يوجد به مكاتب حزب البعث العربي الاشتراكي. وقال الأمين العام للحزب في لبنان علي حجازي إن عفيف كان في المبنى.