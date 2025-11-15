«اليونيفيل» تندد بجدار تبنيه إسرائيل داخل لبنان

ندّدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أمس، بأعمال بناء، قالت إن الجيش الإسرائيلي ينفذها داخل الأراضي اللبنانية، متخطياً الخط الأزرق بين الجانبين.

وقالت القوة الدولية، في بيان، إن وحداتها أجرت مسحاً جغرافياً الشهر الماضي لجدار خرساني «أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون»، وتبين أنه «تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني».

وخلال الشهر الحالي، لاحظ حفظة السلام مجدداً «أعمال بناء إضافية لجدار» في المنطقة، «تجاوز» جزء منه جنوب شرق يارون «الخط الأزرق» الفاصل، وفق القوة الدولية.

وبحسب البيان، أبلغت «اليونيفيل» الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح الأول، مطالبة بنقل الجدار المذكور. وقالت إنها ستبلغه «رسمياً» بنتائج المسح الثاني. واعتبرت في بيانها أن «الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه».

وكررت اليونيفيل دعوة الجيش الإسرائيلي إلى «احترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله».من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إن «الجدار جزء من خطة أوسع نطاقاً بدأ تنفيذها العام 2022. منذ بداية الحرب، وفي إطار الدروس المستخلصة منها، واصل (الجيش الإسرائيلي) اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تعزيز الحاجز المادي على طول الحدود الشمالية». وأضاف «ينبغي التأكيد أن الجدار لا يتجاوز الخط الأزرق» الذي يشكل الحدود بين لبنان وإسرائيل.