لبنان تحت المجهر الأمريكي.. سلاح «حزب الله» وتمويله

بيروت - وفاء عوّاد، وكالات

مع الطلبات التي حملها وفد الخزانة الأمريكية إلى لبنان، سجلت الساعات الماضية موضوعاً خطيراً يتعلّق بما أسماه جون هارلي، المسؤول عن مكافحة الإرهاب في الخزانة الأمريكية، «الفرصة السانحة» لقطع تمويل إيران لـ«حزب الله»، داعياً إلى نزع سلاح الحزب «ليتمكن الشعب اللبناني من استعادة بلاده».

وذكرت معلومات غير رسمية أن الوفد الأمريكي حمل معه رسالة حازمة تتعلق بضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان، ولا سيّما موضوع تمويل «حزب الله» من إيران، إضافة إلى الإصلاحات المالية التي يجريها لبنان.

وفي المعلومات الرسمية، أكد الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلّحة.

وتمكين القوى الأمنية من القيام بدورها، تزامناً مع جولات المسيّرات والغارات الإسرائيلية، جنوباً وبقاعاً، تحت عنوان الاستعداد لمزيد من التصعيد والضغط وصولاً لنزع سلاح «حزب الله».

ويرى مراقبون في لبنان أن «حزب الله» بات تحت المجهر الأمريكي، عسكرياً ومالياً، وخصوصاً، على وقع تصريح مثير للجدل لجون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قال فيه إن إيران موّلت «حزب الله» بمليار دولار خلال العام الجاري، رغم العقوبات، مشيراً إلى أن «الفرصة متاحة» حالياً لقطع تمويل إيران للحزب.

رسائل ضاغطة

ومع اقتراب طي سنة كاملة على سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في 27 نوفمبر 2024، شكّلت زيارة الوفد الأمريكي، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان».

مؤشراً إضافياً إلى الاحتدام التصاعدي الذي يجد لبنان نفسه محاصراً فيه بين جهود وضغوط دبلوماسية ومالية تحضّه على تكثيف إجراءات نزع سلاح «حزب الله»، واستمرار التهديدات الإسرائيلية بضربة واسعة جديدة في لبنان.

واستهدفت غارات إسرائيلية مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه أمس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنها طالت مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحزب، وذلك بعيد مقتل شخص بغارة إسرائيلية على سيارة على وقع اتساع المخاوف من تصعيد جديد بعد نحو عام من سريان وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسلسلة غارات إسرائيلية على «المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق والوادي الأخضر» في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وغارتين على «تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك» في شرق البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف في منطقة البقاع «بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية». ويأتي ذلك غداة مقتل شخصين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، وفقاً لوزارة الصحة. وقتل ثلاثة أشخاص السبت بغارات إسرائيلية كذلك.