6 قتلى على الأقل في غارة إسرائيلية جنوب بيروت

قُتل ستة أشخاص على الأقلّ في غارة اسرائيلية صباح اليوم استهدفت منطقة دوحة عرمون الواقعة جنوب بيروت، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الغارات الإسرائيلية على عرمون «أدّت في حصيلة أولية إلى سقوط ستة شهداء».

وأضافت أنه تمّ رفع «أشلاء من المكان يتمّ التحقق من هوية أصحابها إضافة إلى إصابة خمسة عشر شخصاً آخرين بجروح».

كانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية أفادت بأن الغارة استهدفت شقة سكنية في المنطقة التي لا تشكّل جزءاً من المناطق المحسوبة على «حزب الله» تقليدياً.