عون: لا خيار إلا التفاوض مع إسرائيل

أكّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون ، أمس، أنه ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض مع إسرائيل، معتبراً لغة التفاوض أهم من لغة الحرب، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال عون إنه في السياسة: «هناك ثلاث أدوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية. فعندما لا تؤدي بنا الحرب إلى أي نتيجة، ما العمل؟ فنهاية كل حرب في مختلف دول العالم كانت التفاوض، والتفاوض لا يكون مع صديق أو حليف، بل مع عدو».

وشدّد على أن «لغة التفاوض أهم من لغة الحرب التي رأينا ماذا فعلت بنا، وكذلك اللغة الدبلوماسية التي نعتمدها جميعاً، من الرئيس (لمجلس النواب) نبيه بري إلى الرئيس (لمجلس الوزراء) نواف سلام».

وعن موضوع التحديات في المنطقة، قال عون: «بدأنا بمعالجة ملف العلاقات مع سوريا، وبدأت الأمور تصبح أكثر تبلوراً والنوايا الجدية موجودة ومتبادلة. وقريباً سيتم تشكيل لجان مشتركة لحل مسألة ترسيم الحدود».

وأكّد أن «لدى لبنان الكثير من الفرص علينا استغلالها، والأمور ليست صعبة والمسؤولية مشتركة، ويمكننا أن نصل إلى الهدف بسهولة وبسرعة عبر الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية التي تدمر البلد».

يأتي هذا فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون بجروح أمس، في غارتين إسرائيليتين على الجنوب، وفق ما أفادت وزارة الصحة، غداة تحذير وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل قد تكثّف هجماتها ضد «حزب الله».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن «مسيّرة إسرائيلية» استهدفت «سيارة عند مفرق الشرقية وسط بلدة الدوير، ما أدى إلى اشتعالها»، مشيرة إلى أضرار «كبيرة» في «مجمع تجاري» يضمّ 17 متجراً.

وقتل 4 أشخاص السبت بغارة استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة.