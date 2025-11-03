تهديدات إسرائيل ترفع احتمالات تجدّد الحرب على لبنان

تصاعدت حدة التهديدات الإسرائيلية للبنان، فيما تواصلت الغارات الجوية على مناطق متفرقة منه، ما يشير مع معطيات أخرى، إلى احتمالات تجدد الحرب.

وحذّر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، من أن قواته قد تكثّف هجماتها ضد «حزب الله»، فيما اتّهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأخير بالسعي لإعادة التسلّح، داعياً بيروت إلى الالتزام بنزع سلاحه.

وقال كاتس في بيان إن «حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل». وأضاف «يتعيّن تطبيق التزام الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان». وأضاف «تنفيذ الإجراءات الصارم سيتواصل وسيتكثّف، لن نسمح بأي تهديد لسكان الشمال».

في السياق نفسه، رأى نتانياهو أن «حزب الله» يحاول «إعادة تسليح» نفسه. وقال خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء «ننتظر أن تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها، أي نزع سلاح حزب الله». وأضاف «لن نسمح للبنان بأن يتحوّل إلى جبهة نشطة ضدّنا مجدداً».

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق متفرقة في لبنان في الأيام الأخيرة. وتوغلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر الخميس الماضي داخل بلدة بليدا اللبنانية الحدودية، وقتلت موظفاً كان يبيت داخل مبنى البلدية، ما دفع الرئيس اللبناني جوزيف عون للطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي «في الأراضي الجنوبية المحررة».

ودعا عون إلى مفاوضات مع إسرائيل في منتصف أكتوبر، لكنه اتّهم إسرائيل لاحقاً بالرد على دعوات التفاوض بمزيد من الاعتداءات، والتي أدت آخرها إلى مقتل أربعة أشخاص في قضاء النبطية السبت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة «بصاروخ موجه».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر في «حزب الله». وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بالعربية إن الشخص المستهدف هو «مسؤول الدعم اللوجستي» في قوة «الرضوان» (قوة النخبة في الحزب) وكان «يروج عمليات نقل وسائل قتالية»، حسب بيان الجيش.

وأفادت مصادر في الجيش اللبناني بتفجير الكثير من مخابئ أسلحة الحزب حتى نفدت المتفجرات لدى الجيش، وتتوقع المصادر استكمال تمشيط جنوب البلاد بحلول نهاية العام.

سلطة الدولة

وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار أن «العمل جار بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً». ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الحجار قوله، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إن «الأمن والاستقرار في لبنان هما على رأس أولويات الدولة اللبنانية».