إسرائيل تواصل استهداف جنوب لبنان بالمسيرات

استهدفت طائرة مسيرة سيارة في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، أمس، وأفادت تقارير بوقوع إصابات إثر الاستهداف.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار باتجاه محيط مجموعة من الأهالي كانوا يقومون بقطف الزيتون في محلة العنق في بلدة عيترون في جنوب لبنان، بحماية دورية من الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل، ولم تشر تقارير إلى وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

على صعيد متصل قال المقرر الخاص للأمم المتحدة، موريس تيدبول-بنز: إن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف سيارات في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار، يمكن أن تشكل جريمة حرب.

وأضاف تيدبول-بنز، وهو مقرر الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء: «في ظل عدم توفر أدلة مقنعة على أن هذه الأهداف المدنية لها استخدامات عسكرية، فهذه الضربات غير قانونية.. عمليات القتل الناجمة عن هذه الهجمات تبدو، برأيي، جرائم حرب».

وقُتل شخص وأصيب 7 آخرين بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، أول من أمس، وفق وزارة الصحة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله وجمعية، قال إن الحزب استخدمها غطاء لإعادة إعمار مواقعه.

وأدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الغارات التي طالت منشآت مدنية، معتبراً أن العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أشهر، تواصل إسرائيل شن غارات تقول إنها تستهدف عناصر من الحزب وبنى عسكرية تابعة له، خصوصاً في الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية بحدوث سلسلة غارات للطيران المعادي بين عدلون وأنصار في جنوب لبنان، موضحة أن بعضها استهدف منشآت لشركة صناعة أسمنت.

وقالت الوكالة إن صدى الغارات تردد في مناطق واسعة في جنوب لبنان وأحدث بعضها «وميضاً غير مسبوق».

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها للغارات الإسرائيلية، وهجاً نارياً قوياً يشتعل من موقع إحدى الغارات.

وأفادت الوكالة الوطنية عن غارات إسرائيلية أخرى في وقت سابق على عدة مناطق في جنوب لبنان وغارة في البقاع شرقاً.

وأعلنت وزارة الصحة مقتل شخص في الغارة الإسرائيلية على شرق لبنان وإصابة 7 آخرين بجروح في الغارات على الجنوب، وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة بإصابة 6 أشخاص بجروح.