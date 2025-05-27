عون: نزع سلاح 3 مخيمات فلسطينية بدءاً من يونيو

أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، خلال لقائه وفداً أمريكياً برئاسة السيناتور أنجوس كينغ، في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، عن بدء العمل في منتصف يونيو المقبل في 3 مخيمات فلسطينية ببيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.

وقال عون للوفد الأمريكي: «شكّلنا لجاناً لبنانية - فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

واعتبر رئيس الجمهورية أن «البدء برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خيار جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم». وقال: «على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان».

وأكد عون لوفد الكونغرس أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعقد الأمور وينتهك الاتفاق الذي وقعت عليه إسرائيل، وما يطلبه لبنان هو انسحاب إسرائيلي كامل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية وحمايتها وهذا المطلب ليس فقط مطلب الدولة اللبنانية، بل مطلب الشعب اللبناني عموماً والجنوبيين خصوصاً الذين يعتبرون أن الجيش قادر على حمايتهم وتأمين سلامتهم».

قرار 1701

وأبلغ رئيس لبنان وفد الكونغرس أن لبنان «ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وأن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني ويقوم بدوره كاملاً في تطبيق ما اتفق عليه في نوفمبر الماضي». وأشار إلى أن إسرائيل «لا تزال تواصل أعمالها العدائية ضد لبنان وتحتل التلال الخمسة ولم تُعد بعد الأسرى اللبنانيين على رغم المراجعات المتعددة التي يقوم بها لبنان لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا راعيتي الاتفاق الذي مدد العمل به حتى 18 فبراير 2025 من دون أن تفي إسرائيل بما التزمت به».

وأوضح عون رداً على أسئلة أعضاء الوفد أن «الجيش اللبناني يتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» تعاوناً كاملاً ويسيّر معها دوريات مشتركة، كما تقدم «اليونيفيل» خدمات اجتماعية وإنسانية للأهالي في مختلف القرى الجنوبية، وبالتالي فإن دور القوات الدولية مهم وأساسي، ولهذا طلب لبنان التمديد لهذه القوة سنة إضافية».

مواصلة الانتشار

وشدّد على أن «الجيش سيواصل انتشاره حتى يبلغ عدده نحو عشرة آلاف عسكري مع الإشارة إلى اتساع المساحة في الجنوب والواقع الجغرافي والطبيعي فيه».

وعن الحوار مع الفلسطينيين في لبنان، أبلغ عون أعضاء الوفد أن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت جيدة، وأسفرت عن اتفاق على تطبيق مبدأ حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية أيضاً، وتم تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وأن تسليم السلاح سوف يبدأ في منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت.

من جانبه، أكد السيناتور كينغ على أن «الدعم الأمريكي سيتواصل للجيش اللبناني وفق الرغبة التي أبداها الرئيس عون في أكثر من مناسبة، خصوصاً في مجال التجهيزات الحديثة والآليات». وأشاد بالجهود التي يبذلها الرئيس عون «من أجل النهوض بلبنان من جديد»، منوهاً «بالإنجازات التي حققها الجيش على مختلف الصعد، لاسيما في مجال ضبط الوضع في الجنوب، إضافة إلى كل المهمات التي يقوم بها على مستوى الوطن».