إسرائيل تعلن قتل 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه قتل ثلاثة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان.

ووفقا للجيش، فإن أحد القتلى كان رجلا في منطقة كفرا، ووصفه بأنه ممثل محلي لحزب الله. وقال الجيش إنه كان يستأجر منازل لتخزين الأسلحة والقيام بعمليات مراقبة.

وفي غارة جوية ثانية، قتل اثنان آخران يزعم أنهما عضوان في حزب الله.

وتسري حالة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ أواخر نوفمبر، على الرغم من أن الجانبين يتبادلان الاتهامات بانتظام بانتهاك الهدنة.

وتواصل إسرائيل عملياتها شبه اليومية في لبنان، متهمة حزب الله بمحاولة إعادة بناء قدراته العسكرية في الجنوب.

وفي أغسطس، وافقت الحكومة اللبنانية على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله في البلاد.