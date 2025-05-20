مكافأة مالية أمريكية مقابل معلومات عن «حزب الله»

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية لـ«حزب الله» في أمريكا الجنوبية. وبحسب منشور على صفحة الحساب الرسمي للبرنامج على منصة «إكس»، أمس: «يمارس حزب الله أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية.

إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال».

وأرفق المنشور بصورة لخريطة أمريكا الجنوبية، كتب إلى جانبها: «شبكات حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية، وبخاصة في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي»، وفق الإعلان.وأضاف: «كما أنهم يشاركون في أنشطة تجارية تبدو مشروعة، مثل البناء، والاستيراد والتصدير، وبيع العقارات».

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، في بيان، أن «الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسؤولي «حزب الله» واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الحزب».

وذكرت الوزارة أن «الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، وعملوا على إيصال أموال إلى حزب الله من مانحين خارجيين»، وقالت: «التبرعات الخارجية تشكل جزءاً كبيراً من ميزانية حزب الله».

قتيل وجريحان

في الأثناء، استهدفت مسيرة إسرائيلية، أمس، دراجة نارية في أطراف بلدة صربين بجنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين. كما قتل ثالث في استهداف مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة حولا في الجنوب.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية «التي استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بواسطة مسيرة أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح».

وفي بيان منفصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية «بمسيرة استهدفت أطراف حولا - قضاء مرجعيون، أدت إلى سقوط قتيل».

وفي وقت سابق أمس، أصيب لبناني في بلدة كفركلا، في الجنوب، إثر إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه. وأيضاً ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على سيارة في بلدة الضهيرة، ما أدى إلى تضررها.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، في بيان، إصابة لبناني في بلدة كفركلا بجروح بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاهه.