5 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، بمقتل 5 أشخاص؛ بينهم 3 أطفال، في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوب البلاد.

وأوردت الوزارة أن غارة الجيش الإسرائيلي بمُسيّرة على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط خمسة ضحايا؛ من بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب شخصان بجروح. وتعليقاً على القصف الإسرائيلي لبنت جبيل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط عليها للانسحاب من الأراضي اللبنانية. وقال عون: «لا سلام فوق دماء أطفالنا».

وتحتل إسرائيل خمسة مواقع بجنوب لبنان، رغم انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل في فبراير الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن تبادلت الضربات مع «حزب الله»، كما تُواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن «انتصاراتنا على حزب الله وفرت إمكانية لم تكن حتى في الخيال، وهي إمكانية السلام مع جيراننا في الشمال».

وقال نتانياهو، خلال جلسة للحكومة، إن «هناك تقدماً في المفاوضات مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيداً».