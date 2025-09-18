Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الشرق الأوسط

إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

undefined's profile picture

وكالات

شن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، بعد نحو ساعة من إصداره إنذارات إخلاء للسكان.

وجاء في بيان عسكري مقتضب "بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن سلسلة غارات مستهدفا أهدافا عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان".

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان عدد من القرى جنوبي لبنان، معلناً نيته تنفيذ ضربات وشيكة تستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وجاء في بيان الجيش أن الضربات تأتي رداً على ما وصفه بـ"محاولات إعادة بناء الأنشطة العسكرية لحزب الله في المنطقة".