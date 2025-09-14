قتيل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخص الأحد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، في وقت تواصل اسرائيل منذ وقف إطلاق النار، شنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت تابعة له.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة برج قلاويه أدت إلى سقوط قتيل.

وقتل شخص قبل يومين بغارة اسرائيلية على بلدة عيترون في جنوب لبنان، سبقتها الأسبوع الماضي غارات على شرق البلاد أدّت إلى مقتل خمسة أشخاص، وقال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف فيها مواقع تابعة لحزب الله.

وتوصّل لبنان واسرائيل الى اتفاق في نوفمبر 2024 برعاية أميركية، وضع حدا لنزاع مدمّر بين اسرائيل وحزب الله استمر لأكثر من عام.

ونصّ الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.