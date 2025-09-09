الجيش اللبناني ينتشر في 120 موقعاً بالجنوب

أعلنت القوات الدولية في لبنان «اليونيفيل» أن الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعاً في الجنوب. وقالت في بيان أمس إن الانتشار يعزز سلطة الدولة وفقاً للقرار الأممي 1701. وأشارت «اليونيفيل» إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الجيش لاستعادة الاستقرار، وتساعده في تعزيز حضوره من خلال الدوريات، والتدريبات.

وكانت القوات الأممية شددت الأسبوع الماضي على أنها تواصل القيام بواجباتها، وفق قرار مجلس الأمن، مؤكدة أنها تعمل على مساعدة سكان الجنوب للعودة إلى منازلهم بشكل آمن.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 28 نوفمبر الماضي بعد مواجهات عنيفة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، نص على وقف إطلاق النار.

وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب بمؤازرة قوات الأمم المتحدة، فضلاً عن تراجع الحزب إلى شمال نهر الليطاني، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية.