لبنان.. ترحيب حكومي بخطة الجيش لنزع سلاح «حزب الله»

وذكر بيان للحكومة: رحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية.. وقد قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، للصحفيين بعد الجلسة، إن الحكومة رحبت بالخطة، لكنه لم يقل إن مجلس الوزراء أقرها رسمياً.
وذكر أن الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً، ما قد يتطلب وقتاً وجهداً إضافيين. وقال مرقص، إن تفاصيل الخطة ستبقى سرية.
بدورهم، يشكو قادة لبنانيون، من أن إسرائيل لم تقدم التزاماً واضحاً بالانسحاب من جنوب لبنان بالتزامن مع أي خطة نزع سلاح، ما يضع الحكومة اللبنانية في مواجهة اتهامات داخلية بتنفيذ أجندة أجنبية، وفق الصحيفة الأمريكية. ويرى مراقبون أن نجاح أي تسوية يتطلب ضمانات بانسحاب إسرائيلي كامل، مع وساطة أمريكية فعالة.