لبنان: 4 قتلى و 17 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، سقوط أربعة قتلى و17 جريحا بينهم أربعة أطفال في حصيلة إجمالية "للاعتداءات" الإسرائيلية امس الأربعاء .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان صحفي، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية ، إن "الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم أمس هي شهيد وجريح في الخرايب، وثلاثة شهداء في ياطر وشبعا والطيبة".

وأشار إلى سقوط 16 جريحا نتيجة الغارات الليلية هم 11 لبنانيا، من بينهم ثلاثة أطفال وخمسة سوريين من بينهم طفل".

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.