لبنان يحذر «حماس» من المس بأمن البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية باستدعاء السلطات لممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أمس، وتحذيره من أي مس بالأمن القومي في لبنان.

وذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، أبلغ ممثل حماس بتحذير الدولة اللبنانية للحركة الفلسطينية بوجوب الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي في لبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية وشروط الإقامة، وعدم القيام بأي عمل عسكري أو أمني على الأراضي اللبنانية.

وجرى التبليغ عملاً بمقررات المجلس الدفاع الأعلى، الصادرة أمس، وبحضور مدير الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.

وصدرت مقررات المجلس الأعلى على خلفية إعلان الجيش اللبناني في 17 أبريل عن توقيف لبنانيين وفلسطينيين بتهمة إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخي 22 و28 مارس الماضي، قامت على أثرها إسرائيل بتهديد بيروت وقصف مبانٍ في الضاحية الجنوبية، وتنفيذ غارات في مناطق عدة جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني في حينها لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت ثلاثة أشخاص «ينتمون إلى حركة حماس، اثنان منهم فلسطينيان، والثالث لبناني».

ووفق إعلام لبناني فقد أكد ممثل حماس بعد تبلغه بالتحذير التزام الحركة بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة، والتعهد بعدم القيام بأي عمل يخل بالأمن الوطني والقومي اللبناني والسيادة اللبنانية، والالتزام بالمحافظة عليهما والتقيد بالاتفاقيات، التي تعقدها الدولة اللبنانية، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

كما تعهد عبد الهادي باسم قيادة «حماس» بتسليم المطلوبين الأربعة في حادثة إطلاق الصواريخ إلى مديرية الاستخبارات في الجيش خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبنان في 21 مايو، ومن المتوقع أن يبحث مع نظيره اللبناني، جوزيف عون، مسألة الأمن والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وهي قضايا كان طرحها في السابق مؤجلاً، لكن نتائج الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» أعادت فرضها.