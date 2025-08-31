نبيه بري يدعو إلى حوار بشأن سلاح حزب الله





دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأحد إلى حوار بشأن سلاح حزب الله قبل أيام من جلسة مرتقبة للحكومة للنظر في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح الحزب.

بعد أشهر من حرب مدمرة خاضها حزب الله مع إسرائيل، وتحت ضغوط أميركية شديدة، كلفت الحكومة اللبنانية هذا الشهر الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام.

وقال بري "نعود ونؤكد أننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان في إطار حوار هادئ توافقي".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني الجمعة بعد تلقي خطة الجيش.

وانتقد بري تحركات الحكومة المستندة إلى ورقة أميركية.

وأضاف رئيس البرلمان اللبناني "ما هو مطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح وكأنه بديل عن اتفاق (نوفمبر)".