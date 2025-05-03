جوزيف عون: لا تهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار

بيروت - وفاء عواد، وكالات

وجّه لبنان تحذيراً لحركة «حماس» من استخدام أراضيه في «أعمال تمس الأمن القومي» للبلاد، بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، أتبعتها الأخيرة بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بولايته الرئاسية، أمس، على عدم التهاون تجاه «تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار»، مع الأخذ بعين الاعتبار «أهمية القضية الفلسطينية، وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها»، وعدم تعريضه للخطر، فيما أوصى المجلس بتوجيه تحذير لحركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال «تمس الأمن القومي».

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني محمد المصطفى إن الرئيس جوزيف عون أكد خلال اجتماع للمجلس أمس على عدم السماح لـ«حماس» أو غيرها من الفصائل بزعزعة استقرار البلاد، مشدداً على أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق أي اعتبار.

وأضاف المصطفى أن عون شدد على أهمية عدم التهاون مع المحاولات الرامية لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، وعلى ضرورة تسليم السلاح «غير الشرعي» تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني.

وتابع الأمين العام للمجلس بأن عون طالب الوزراء المعنيين برفع الجهوزية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، مشدداً على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.وشدد عون على ضرورة اتخاذ «أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».

تسليم السلاح

من جهته، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى «ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة»، وعدم السماح لـ«حماس»، أو غيرها من الفصائل بـ«زعزعة الاستقرار الأمني والقومي».

مشدداً على أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل، بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

وقال مصدر مطلع، إن الإجراءات العملية بيد الحكومة اللبنانية، وإنها ستبلغ الجهات المعنية بـ«توجيه التحذير إلى حركة حماس بوقف كل العمليات من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل». وأضاف المصدر أن المزيد من الخطوات قد تتخذ لاحقاً كقرار سحب السلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان.

اعتقالات

وكان الجيش اللبناني، أعلن، في وقت سابق، توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، وضبط عدد من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية.

وقال مصدر عسكري لبناني إن عدد الموقوفين الضالعين بإطلاق الصواريخ هم: 3 أشخاص (فلسطينيين ولبناني)، مشيراً إلى أن هناك «أربعة فلسطينيين فارين في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان».