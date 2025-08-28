الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع سلاح منذ نهاية الحرب الأهلية

كشفت مصادر لبنانية أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ أكبر عملية جمع سلاح منذ نهاية الحرب الأهلية، ضمن جهود الدولة لحصر السلاح في يد الحكومة.

وأكدت أن العملية تشمل مخيمات فلسطينية تقع جنوب وشمال نهر الليطاني، وتأتي بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن الدولة "أصرت على الإسراع بالعملية"، في رسالة واضحة بأنها ماضية في تطبيق قرارها بحصر السلاح، وذلك ضمن "تنسيق دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني قبل نهاية العام".

وفي 18 أغسطس أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة مخصصة لحصر السلاح بيد الدولة، "الأهداف العامة" للورقة التي كان المبعوث الأميركي توم باراك قد تقدم بها في هذا السياق.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن "مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركية"، مضيفاً: "وافقنا على ضمان حصر السلاح بيد الدولة.. ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية". وتابع: "نحن بانتظار خطة الجيش التنفيذية بشأن حصر السلاح"، مضيفاً: "لم نناقش الجداول الزمنية لتطبيق بنود الورقة الأميركية".