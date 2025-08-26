إسرائيل تربط انسحابها من لبنان بنزع سلاح «حزب الله»

ألمحت إسرائيل، أمس، إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا اتخذت القوات اللبنانية إجراءات لنزع سلاح «حزب الله»، لكن الحزب جدد رفضه التخلي عن السلاح.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار الحكومة اللبنانية نزح سلاح الحزب بأنه «بالغ الأهمية». وأورد بيان صادر عن مكتب نتانياهو «تأخذ إسرائيل علماً بالخطوة المهمة التي اتخذتها السلطات اللبنانية بقيادة الرئيس (جوزاف) عون ورئيس الوزراء (نواف) سلام»، مضيفاً أن «هذا القرار بالغ الأهمية».

وتابع «في ضوء هذا التطوّر المهم، تبقى إسرائيل مستعدّة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للبلدين».

وأوضح بيان مكتب نتانياهو أنه «في حال اتخذ الجيش اللبناني الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله، ستبادر إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات موازية»، تشمل «خفضاً تدريجياً لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الآلية الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة».

وقال مكتب نتانياهو: «إذا اتخذت القوات المسلحة اللبنانية الخطوات اللازمة لتنفيذ نزع سلاح حزب الله، فستتخذ إسرائيل إجراءات مماثلة، منها تقليص تدريجي» لقواتها. ولم يحدد البيان صراحة ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنسحب بالكامل من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها.

ورفض مسؤول بارز في الحزب الاقتراح الإسرائيلي، وقال لوكالة رويترز: «نرفض هذا الطرح رفضاً قاطعاً».وقال: إن لبنان بيده قرار دولي هو 1701 يلزم إسرائيل بالانسحاب.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم عنصراً من «حزب الله» في بلدة تبنين بجنوب لبنان، و«تم القضاء عليه». وقال إنه «كان يعمل على محاولة إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية» تابعة للحزب وشكلت نشاطاته «خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».