أبو الغيط يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين ضرورة بسط الدولة لسلطتها على كل التراب اللبناني والانسحاب الاسرائيلي من الجنوب.

جاء ذلك في اطار زيارة أبو الغيط إلى بيروت لافتتاح منتدي التنمية المستدامة المنعقد بالشراكة مع الاسكوا ، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي.

وصرح المتحدث ، في بيان صحفي نشرته الجامعة على موقعها الإلكتروني، أكد الأمين العام مجدداً علي مساندة الجامعة للبنان ووقوفها ودولها الأعضاء إلى جانبه لمساعدته في الخروج من أزمته الحالية، مشددا علي أهمية اضطلاعه بالاصلاحات التي تمكنه من تلبية المطالب الاقتصادية للبنانيين و كذلك تثبيت سيادته على كامل أراضيه.

تطرقت المباحثات في بيروت إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، حيث أوضح الامين العام الإجماع العربي والاسلامي على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل فوري، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الفاعلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمختلف مراحله.