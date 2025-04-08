عون متمسك بالإصلاحات وسحب السلاح

أكّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون أن «الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان»، في وقت واصلت إسرائيل غاراتها على لبنان وقتلت شخصين وجرحت ثلاثة في آخر غاراتها أمس.

واستقبل عون أمس، وفداً من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان، برئاسة ادوارد جابريل، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكّد عون أمام الوفد أن «الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية»، وقال: «نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما»، مضيفاً: إن «بناء الثقة هو خطوة بدأنا بها بالفعل».

وأكد «التزام لبنان بالقرار 1701، بشكل كامل، مثنياً على عمل (اليونيفيل) في قطاع جنوب الليطاني». وأشار إلى «الخروقات الإٍسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار»، كاشفاً أنه «بالنسبة للشمال من نهر الليطاني، فقد قمنا بالفعل بتفكيك ستة مخيمات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات. والآن، أصبحت خالية، وتمت مصادرة أو تدمير الأسلحة الموجودة فيها».

وأكد على أن «الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب»، قائلاً إن «الإرادة موجودة. و(اليونيفيل) تقوم بعملها على أكمل وجه. لكن علينا أن نأخذ في اعتبارنا أنها تتحمل الكثير من المسؤوليات».

وشدّد عون على أن «لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بروية»، مشيراً إلى أن «بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان لكن يعقد الوضع أكثر، لذلك نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب منها».

ورداً على سؤال حول رؤيته لطريقة سحب سلاح «حزب الله»، أكد عون على «أهمية اللجوء إلى الحوار. وكما قلت في خطاب القسم، لا يوجد مكان لأي أسلحة، أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة». وقال «المسائل تحل بالتواصل والحوار وفي نهاية المطاف، حزب الله هو مكون لبناني».

هجمات إسرائيلية

في الأثناء، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيبة في جنوب لبنان أمس، ما أسفر عن سقوط جريحين. وأفادت الوكالة بمقتل شخصين من التابعية السورية وجُرح مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على طريق الدردارة في جنوب لبنان.

كان لبناني أصيب بجروح في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان. كما لقي آخر حتفه في غارة نفّذتها طائرة مسيرة إسرائيلية واستهدفت ورشة لإصلاح الدراجات النارية في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، بحسب المركز.