لبنان يدعو لممارسة الضغوط لوقف هجمات إسرائيل

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أمس، رفضه الهجوم الإسرائيلي المستمر واستهدافه المتجدد للعاصمة بيروت. ووفق بيان للخارجية، جاء ذلك استقبال رجي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي ضم أيضاً سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال.

حيث أجرى معهم جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وجدد رجي مطالبة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بممارسة أقسى الضغوط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية وبوقف هجماتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان، والالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.

في الأثناء، دمرت إسرائيل، أمس، مركزاً صحياً في بلدة الناقورة اللبنانية القريبة من الحدود، وفق ما أعلنت الهيئة الصحية التابعة لحزب الله، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بهجومين منفصلين بمسيرتين في الجنوب.

وأفادت الهيئة الصحية عن ثلاث غارات فجراً على المركز المستحدث للدفاع المدني التابع لها في الناقورة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر سيارتي إسعاف وإطفاء دون وقوع إصابات بين المسعفين. ودانت وزارة الصحة الهجوم الإسرائيلي، وقالت إنه يضاف إلى الاعتداءات المتكررة التي نفذتها إسرائيل على المراكز الصحية منذ بدء الهجوم.