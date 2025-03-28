3 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل ثلاثة أشخاص، أمس، وفق ما أفادت وزارة الصحة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، فيما يسري وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وجاء في بيان الوزارة أن غارة إسرائيلية على سيارة في يحمر الشقيف أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى. وكانت الوكالة الوطنية أفادت في وقت سابق بسقوط قتيل باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة معروب في قضاء صور.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد عدد من مسلحي حزب الله وهم ينقلون أسلحة في منطقة يحمر في جنوب لبنان، مضيفاً أنه ضرب المسلحين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل شخصين في منطقة يحمر.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرين من حزب الله. وشهد الأسبوع الماضي أعنف تصعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعدما شنت إسرائيل ضربات في جنوب لبنان أوقعت ثمانية قتلى على الأقل، وذلك رداً على إطلاق صواريخ على أراضيها. ولم تتبن أي جهة إطلاق الصواريخ على مستوطنة المطلة في شمال إسرائيل.