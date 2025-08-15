لبنان يرد على ‏تهديدات حزب الله

حذر رئيس وزراء لبنان نواف سلام، اليوم "الجمعة"، من التهديد المبطن بالحرب الأهلية التي أطلقها الأمين العام لحزب الله رداً على قرار الحكومة نزع سلاحه.

وقال سلام في مقتطف من مقابلة أجراها مع صحيفة الشرق الأوسط، إن الخطاب الذي ألقاه نعيم قاسم يحمل تهديداً مبطنا بالحرب الأهلية"، مضيفاً أن التهديد والتلويح بها مرفوض تماماً.

وهدد حزب الله "الجمعة" من شبح حرب أهلية وقال أمينه العام نعيم قاسم إنه "لا حياة للبنان" إذ سعت الحكومة اللبنانية إلى مواجهة الحزب أو القضاء عليه.

وتتطلع الحكومة للسيطرة على الأسلحة بما يتماشى مع خطة مدعومة من الولايات المتحدة في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.

وكلف مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي الجيش بحصر السلاح بيد قوات الأمن التابعة للدولة فقط وهي خطوة أثارت غضب حزب الله.