عون يريد لبنان من دون طائفية ومذهبية

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس، إلى الابتعاد عن الطائفية والمذهبية الضيقة ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.

وقال عون، خلال استقباله وفداً من حزب الرامغافار الأرمني، إن «إعادة النهوض بالبلد ليست بالأمر المستحيل إذا ما صفت النوايا، وتم الابتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية الضيقة ووضعت مصلحة لبنان فوق كل اعتبار». وأكّد على أهمية الوحدة إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحديات لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وشدّد «على ضرورة أن يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد»، منوهاً بما «يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبناني».

في جانب آخر، اتفق وزيرا خارجية لبنان والأردن يوسف رجّي وأيمن الصفدي، خلال لقائهما أمس، على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل كاملاً.

مواعيد انتخابية

في الأثناء، حددت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان أمس، مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات على أن تبدأ في 4 مايو المقبل في محافظة جبل لبنان وتنتهي في الخامس والعشرين من نفس الشهر في محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية. وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان عن تواريخ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بحسب المحافظات.

وأشار البيان إلى أن دعوة الهيئات الناخبة تتم قبل شهر على الأقل من تاريخ الانتخابات في كل محافظة.

يذكر أن الانتخابات البلدية في لبنان تجري بشكل دوري كل ست سنوات. وقد جرت آخر انتخابات بلدية في 2016، وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التالية في 2022. إلا أنها تأجلت عاماً بسبب تزامن موعدها مع الانتخابات النيابية، ما أدى إلى تأجيلها إلى أبريل 2023.

واتخذ مجلس النواب اللبناني قراراً بتمديد ولاية المجالس البلدية لمدة عام إضافي، على أن تنتهي في 31 مايو 2024، وذلك بسبب صعوبة تأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات. وتمّ تأجيل الانتخابات البلدية في مايو 2024 لعام إضافي بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب بين لبنان وإسرائيل.