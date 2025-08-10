مقتل 6 جنود لبنانيين إثر انفجار ذخائر في صور

أعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل 6 جنود وإصابة آخرين في انفجار أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة، وعملها على تفكيك محتوياته في مدينة صور جنوبي البلاد.

وأضاف الجيش في بيان، أن تحقيقاً يجرى لتحديد سبب الانفجار. وذكرت مصادر أمنية أن الانفجار ناجم عن مخلّفات الحرب الإسرائيلية في المدينة.

وأكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن لبنان يفقد اليوم نخبة من خيرة أبنائه، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أجرى عون اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، اطلع منه على ملابسات الحادثة التي وقعت في منطقة مجدل زون - وادي زبقين في قضاء صور، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى العسكريين، نتيجة انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة في الجيش، أثناء عمل أفرادها على سحبها وتعطيلها.

وأعرب الرئيس عون عن ألمه لمقتل العسكريين، وعزى ذويهم والجيش بفقدهم، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كما نعى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الجنود القتلى، قائلاً في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: بكثير من الألم، يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل، الذين ارتقوا في الجنوب، وهم يؤدون واجبهم الوطني.

وأضاف أن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية، التي تعيد التأكيد أن جيشنا هو صمام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية.

في الأثناء، حذر الجيش اللبناني، من تعريض أمن البلاد للخطر، في ظل ما تشهده من تحديات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن، أو مساس بالسلم الأهلي.

وقالت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان أصدرته على موقعها الإلكتروني: إنه في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، لا سيما استمرار إسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة، تهدف إلى إثارة التوتر بين اللبنانيين.

وحذرت قيادة الجيش، اللبنانيين من تعريض أمن البلاد للخطر، من خلال تحركات غير محسوبة النتائج.

مضيفة: الجيش إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات، أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وشددت قيادة الجيش، على ضرورة تحلي اللبنانيين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم، بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد.